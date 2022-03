Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grosse révélation pour l'avenir de Pochettino !

Publié le 7 mars 2022 à 10h15 par T.M.

Depuis cet automne, il est annoncé que Mauricio Pochettino est la priorité de Manchester United. Aujourd’hui, la tendance est quelque peu différente.

Pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United a finalement fait confiance à Ralf Rangnick, nommé intérimaire jusqu’à la fin de la saison. Toutefois, cela n’était pas l’option numéro 1 des Red Devils cet automne. A Old Trafford, la priorité se nommait en effet Mauricio Pochettino, qui garde une belle cote en Angleterre après son passage à Tottenham. Alors que l’Argentin a finalement été retenu par le PSG à ce moment, Manchester United n’aurait pas abdiqué, d’autant que Pochettino devrait quitter la capitale française à la fin de la saison.

Pochettino n’est plus le numéro 1 !