Mercato - ASSE : Cette recrue hivernale s’enflamme pour son arrivée à l’ASSE !

Publié le 7 mars 2022 à 9h30 par T.M.

Cet hiver, Sada Thioub a rejoint les rangs de l’ASSE, prêté par Angers. Un choix que ne regrette pas du tout le principal intéressé.

Très active durant le dernier mercato estivale, l’ASSE a multiplié les renforts. Pour offrir à Pascal Dupraz les meilleures chances de se maintenir, les Verts sont notamment allés piocher en Ligue 1, plus précisément du côté d’Angers. En effet, comme le10sport.com vous l’avait révélé, Paul Bernardoni et Sada Thioub ont été prêtés, sans option d’achat, jusqu’à la fin de la saison. A 26 ans, l’attaquant est venu ainsi offrir de nouvelles solutions à Dupraz et aujourd’hui, Thioub ne s’en cache pas, il est pleinement épanoui dans le Forez.

« Je suis ravi d’être là »