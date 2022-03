Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Dembélé totalement relancé par Xavi ?

Publié le 7 mars 2022 à 7h45 par P.L.

Alors que la situation était particulièrement tendue il y a quelques semaines, Ousmane Dembélé serait de nouveau heureux au FC Barcelone. Ainsi, l'international tricolore ouvrirait toujours la porte à une prolongation avec le club catalan. Et Xavi y serait pour beaucoup.

En janvier dernier, Ousmane Dembélé a énormément fait parler de lui. En fin de contrat en juin prochain, l’international tricolore a vu le FC Barcelone tenter par tous les moyens possibles de le prolonger. Mais le clan du joueur, affichant des exigences salariales mirobolantes, n’a jamais vraiment changé ses positions lors des négociations. De ce fait, Joan Laporta a souhaité se débarrasser d’Ousmane Dembélé au plus vite et le PSG s'est rapidement présenté dans les dernières heures du mercato hivernal. Malgré son échec sur ce dosser cet hiver, le club de la capitale surveillerait toujours attentivement l'évolution du dossier Dembélé chez les Blaugrana . Mais finalement, la situation serait en train de s’améliorer pour le Barça, puisque l’ailier de 24 ans serait toujours ouvert à une prolongation. Et Xavi y serait pour quelque chose.

Ousmane Dembélé épanoui au Barça grâce à Xavi ?