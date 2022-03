Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre dans le feuilleton Dembélé !

Publié le 6 mars 2022 à 22h10 par P.L. mis à jour le 6 mars 2022 à 22h11

Alors que le PSG suivrait avec attention la situation d'Ousmane Dembélé, le joueur pourrait finalement prendre une grande décision pour son avenir. En effet, l'international tricolore serait toujours ouvert à une prolongation au FC Barcelone, et ce, même si son agent n'aurait pas relancé les négociations avec Joan Laporta.

Avec Kylian Mbappé qui s’approche de plus en plus d’un départ cet été, le joueur disposant d’un accord de principe avec le Real Madrid comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité en janvier dernier, le PSG songe déjà à sa succession. Ainsi, Leonardo semblait très proche de faire un gros coup sur le marché des transferts cet hiver avec Ousmane Dembélé. Toutefois, l’affaire ne s’est pas faite et le champion du monde 2018 est resté en Catalogne. Néanmoins, le PSG ne lâcherait pas Ousmane Dembélé et serait toujours attentif à sa situation. Mais l’ailier de 24 ans pourrait finalement se résoudre à rester au Barça .

Dembélé est toujours ouvert à une prolongation avec le Barça