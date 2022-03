Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta fait tout pour éviter un échec à la Wijnaldum !

Publié le 7 mars 2022 à 15h00 par D.M.

Les dirigeants du FC Barcelone devraient rencontrer, dans les prochaines heures, les agents d'Andreas Christensen afin de boucler son arrivée et s'éviter, ainsi, une mauvaise surprise.

Le FC Barcelone a vécu un dernier mercato estival pénible, marqué par le départ de Lionel Messi, mais aussi par son échec dans le dossier Georginio Wijnaldum. En fin de contrat avec Liverpool, le milieu de terrain était sur le point de signer avec le club catalan, avant de revenir sur ses pas et finalement privilégier l’option PSG. Président du FC Barcelone, Joan Laporta ne souhaite plus revivre une telle situation et s’active pour boucler ses dossiers prioritaires. Le dirigeant fait, notamment, tout son possible pour acter l’arrivée d’Andreas Christensen.

Une réunion au sommet programmée pour Christensen