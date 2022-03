Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le terrible aveu de Laporta sur le départ de Lionel Messi !

Publié le 7 mars 2022 à 14h45 par T.M.

L’été dernier, le FC Barcelone a dû se résoudre à laisser partir Lionel Messi. Un moment compliqué à vivre pour Joan Laporta.

Entre Lionel Messi et le FC Barcelone, on pensait que l’histoire d’amour durererait aussi longtemps que possible. D’ailleurs, l’été dernier, alors que l’Argentin était arrivé au terme de son contrat, il avait trouvé un accord avec Joan Laporta pour parapher un nouveau bail. Finalement, la bombe a été lâchée par les Blaugrana à travers un communiqué : cette prolongation de Messi était impossible. Pour des raisons financières, le Barça a dû laisser filer La Pulga. Un déchirement pour Lionel Messi, qui est parti en larmes, mais aussi pour Joan Laporta, président du club catalan.

Laporta n’oublie pas…