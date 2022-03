Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme révélation sur l'arrivée de Memphis Depay !

Publié le 7 mars 2022 à 22h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec l'OL, Memphis Depay s'est engagé librement et gratuitement en faveur du FC Barcelone l'été dernier. Alors que Ronald Koeman l'avait convaincu de le rejoindre au Barça, l'international néerlandais n'aurait signé que pour deux saisons car il aurait pressenti le départ de son compatriote.

Engagé jusqu'au 30 juin 2021 avec l'OL, Memphis Depay a décidé de partir librement et gratuitement vers le FC Barcelone pour y retrouver son compatriote néerlandais Ronald Koeman. Pour rejoindre le Barça, l'attaquant de 28 ans a signé un contrat de deux saisons, soit jusqu'au 30 juin 2023. Et à en croire la presse espagnole, Memphis Depay n'aurait pas paraphé un bail de courte durée par hasard.

Memphis Depay aurait signé un contrat de deux ans à cause de Ronald Koeman