Mercato - Barcelone : Le Real Madrid veut plomber ce dossier à 30M€ de Xavi !

Publié le 7 mars 2022 à 21h30 par A.D.

Très performant sous les couleurs de l'Ajax, Ryan Gravenberch séduirait le FC Barcelone. Toutefois, le club emmené par Xavi devrait se frotter au Real Madrid sur ce dossier.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur de l'Ajax, Ryan Gravenberch aurait tapé dans l'oeil de Xavi. En effet, le coach du FC Barcelone serait un grand fan du milieu de terrain néerlandais et verrait d'un bon oeil l'idée de le recruter lors du prochain mercato estival. Et alors que l'Ajax réclamerait 25-30M€ pour le transfert de Ryan Gravenberch, Xavi aurait un nouvel adversaire de taille à défier sur ce dossier : le Real Madrid.

Un Clasico entre le Real et le Barça pour Ryan Gravenberch ?