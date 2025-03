Zidane, sa prochaine équipe confirmée en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pressenti pour pour venir prendre la succession de Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France en 2026, Zinedine Zidane est déjà très attendu chez les Bleus. L'humoriste Redouane Bougheraba a d'ailleurs indiqué en direct sur RMC que les joueurs avaient validé cette option.

C'est officiel, Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France au terme de la Coupe du Monde 2026, et le compte à rebours a déjà commencé pour sa succession. Le nom de Zinedine Zidane revient bien évidemment avec insistance, étant donné que l'ancien coach du Real Madrid semble attendre patiemment que la place ne se libère depuis des années.

« Les joueurs ont envie de Zidane »

Interrogé en direct au micro de RMC Sport sur l'option Zinedine Zidane pour les Bleus, l'humoriste et acteur Redouane Bougheraba a lâché une grosse confidence : « On attend tous Zidane en équipe de France. Je serai ravi s’il reprenait les rênes après Didier Deschamps, qui a fait du très bon boulot. On arrive en fin de cycle et je pense qu’il faut du sang neuf. Zidane, même les joueurs en ont envie. Quand il te parle, tactique, tu l’écoutes ». En clair, même les joueurs de l'équipe de France semblent avoir déjà validé le choix Zidane.

« Une vraie légitimité »

« Comme Deschamps, il a tout gagné en club et en équipe de France, il y a une vraie légitimité. Tous les mecs qui ont joué avec lui et pour lui se sont transcendés », poursuit Bougheraba. Zinedine Zidane semble donc très attendu en équipe de France...