Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La première recrue estivale de Xavi arrive !

Publié le 7 mars 2022 à 16h00 par La rédaction

Annoncé au FC Barcelone depuis un moment, Andreas Christensen pourrait signer son contrat de 5 ans dès cette semaine. Ses agents ont rendez-vous à Barcelone entre ce lundi et jeudi.

Le FC Barcelone ne perd pas de temps. Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes il y a seulement un mois, le club catalan est déjà focalisé sur l’été. Le dossier Haaland attire toute l’attention, mais le Barça travaille sur d’autres joueurs, surtout en défense. Pour renforcer son arrière-garde, Xavi aimerait faire venir César Azpilicueta et Andreas Christensen. Et pour le second, tout devrait se conclure rapidement.

Andreas Christensen officialisé cette semaine ?