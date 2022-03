Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Hakimi révèle le rôle crucial de Mbappé dans son intégration !

Publié le 7 mars 2022 à 15h15 par D.M.

Arrivé l'été dernier au PSG, Achraf Hakimi s'est très vite rapproché de Kylian Mbappé. Issus de la même génération, les deux hommes se sont liés d'amitié et passent du temps ensemble en dehors des terrains.

Achraf Hakimi est l’une des nombreuses recrues estivales du PSG, qui a dépensé 66M€ dans ce dossier. L’international marocain connaît, cette année, sa première expérience en France, après des passages en Espagne, en Allemagne et en Italie. Très vite, le latéral droit s’est rapproché de Kylian Mbappé. Né comme son coéquipier en 1998, Hakimi a tissé des liens d’amitié avec le champion du monde, qui n’a pas hésité à l’aider lors de son arrivée. Ce lundi, le joueur formé au Real Madrid a évoqué sa relation privilégiée avec Mbappé.

« C’est l’un de ceux qui m’aident le plus »