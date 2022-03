Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de froid pour Leonardo dans le dossier Haaland…

Publié le 7 mars 2022 à 13h15 par La rédaction

Erling Haaland est la priorité du PSG pour l’été prochain en cas de départ de Kylian Mbappé. Un dossier qui se complique puisque le Norvégien ne serait pas attiré par la Ligue 1…

La défaite du PSG à Nice (1-0) samedi n’a fait que confirmer l’importance de Kylian Mbappé dans cette équipe. Sans son numéro 7, Paris manque d’idées. De quoi inquiéter à moins de quatre mois de la fin de son contrat. Comme le10sport.com l’a annoncé en exclusivité, Kylian Mbappé a un accord de principe avec le Real Madrid. Pour lui succéder, Leonardo a tout prévu. L’été dernier, nous vous dévoilions le plan de vol du PSG avec Erling Haaland en tête de liste. Une idée qui s’annonce difficile pour Paris…

Erling Haaland ne serait pas tenté par la Ligue 1