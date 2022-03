Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi sera bientôt fixé pour De Ligt !

Publié le 8 mars 2022 à 12h00 par A.C.

Après l’échec de 2019, le FC Barcelone souhaiterait revenir à la charge pour Matthijs de Ligt, sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2024.

En quelques années, Matthijs de Ligt s’est imposé comme un titulaire indiscutable à la Juventus, devant des légendes comme Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini. D'ailleurs, avec l’âge qui avance pour ces deux derniers, à Turin on voit toujours plus en lui l’avenir du club, avec certains qui parlent même du brassard de capitaine. Il faudra toutefois éviter de le perdre, alors que son agent Mino Raiola semble plutôt le pousser vers la sortie. Cela pourrait notamment concerner le FC Barcelone, qui avait raté De Ligt en 2019, alors qu’il évoluait à l’Ajax Amsterdam.

La Juve veut éviter le pire avec Matthijs de Ligt