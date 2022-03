Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le projet McCourt bientôt en quête d’un nouveau buteur ?

Publié le 8 mars 2022 à 11h30 par G.d.S.S.

Alors que le fossé entre Arkadiusz Milik et Jorge Sampaoli semble se creuser au fil des semaines, le buteur polonais pourrait finalement décider de claquer la porte de l’OM à l’issue de la saison. Ce qui obligerait donc Pablo Longoria à aller dénicher un nouveau grand attaquant pour le projet McCourt…

Depuis maintenant plusieurs semaines, un malaise semble s’installer autour d’Arkadiusz Milik à l’OM. Le buteur polonais, si précieux dans la finition depuis son arrivée au club à l’hiver 2021 en provenance de Naples, n’entre plus vraiment dans les plans de Jorge Sampaoli qui lui préfère d’autres options sur le front de l’attaque de l’OM, avec notamment Dimitri Payet en tant que faux numéro 9. Malgré ce contexte, Milik avait assuré début février en conférence de presse qu’il n’envisageait pas de changer d’air : « Je n’ai jamais pensé à partir, et je n’ai pas envie de partir ou de quitter un club de la mauvaise manière tout ça parce que je ne joue pas. Je l’ai vu comme un défi, je savais que j’aurais l’occasion de prouver mes qualités, de rejouer et j’ai travaillé sur moi-même. Je n’ai pas voulu partir, ni à ce mercato, ni celui d’avant, je suis bien dans ce club », avait confié Milik. Sauf que la situation a continué d’empirer ces dernières semaines, et la situation pourrait donc évoluer pour le buteur polonais de l’OM.

Milik prêt à claquer la porte ?

RMC Sport a lâché une petite bombe à ce sujet lundi soir, révélant notamment qu’Arkadiusz Milik était particulièrement remonté contre Jorge Sampaoli en raison de son temps de jeu jugé insuffisant ainsi que de certaines de ses déclarations récentes à son encontre. De ce fait, l’ancien buteur de Naples envisagerait de quitter l’OM lors du prochain mercato estival si Sampaoli était maintenu dans ses fonctions, refusant de cohabiter une saison de plus avec le technicien argentin dans ces conditions. Un cas épineux qui pourrait donc bouleverser les plans de Pablo Longoria, qui semblait tenir en Milik son fameux grand attaquant tant attendu pour le projet McCourt…

Le clan Milik tempère