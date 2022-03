Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Milik, Sampaoli… Qui doit être sacrifié par Longoria cet été ?

Publié le 8 mars 2022 à 8h00 par La rédaction

Mécontent de son utilisation à l’OM, Arkadiusz Milik aurait l’intention de plier bagage à l’issue de la saison si Jorge Sampaoli était maintenu à son poste. Mais selon vous, lequel des deux hommes faut-il pousser vers la sortie ?

Avec la défaite contre l’AS Monaco (1-0) ce dimanche, la situation à l’Olympique de Marseille ne s’est pas arrangée. Troisième de Ligue 1, le club phocéen peut encore croire en une qualification pour la prochaine Ligue des champions, mais en interne, l’ambiance se tend. D’après les informations divulguées par RMC , Jorge Sampaoli semble avoir perdu une partie de son vestiaire. La mise à l’écart de certains cadres passe mal, tout comme le temps de jeu accordé à plusieurs joueurs, qui ne comprendraient plus les choix de l’Argentin. Et le cas Milik serait également fortement problématique en interne.

Milik, Sampaoli… Qui faut-il sacrifier ?