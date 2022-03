Foot - OM

OM - Clash : Un malaise éclate dans le vestiaire de Sampaoli !

Publié le 7 mars 2022 à 17h30 par B.C. mis à jour le 7 mars 2022 à 17h59

De nouveau battu à domicile ce dimanche, contre l’AS Monaco (1-0), l’Olympique de Marseille peine à retrouver sa fraicheur du début de saison. En interne, un homme serait particulièrement pointé du doigt, à savoir Jorge Sampaoli, qui ne fait plus l’unanimité dans son vestiaire.

Le malaise s’installe du côté de Marseille. Alors que la première partie de saison de l’OM avait enchanté supporters et observateurs, l’équipe de Jorge Sampaoli n’y arrive plus et enchaîne les contreperformance. Ce dimanche, la rencontre face à l’AS Monaco (1-0) s’est achevée sous les sifflets bruyants du Vélodrome, accompagnés de chants hostiles pour mettre la pression sur les joueurs phocéens. L’OM reste 3e de Ligue 1 mais n’a plus le droit à l’erreur et devra surtout afficher un autre visage pour espérer ne pas s’effondrer d’ici la fin de saison. Mais le club n’est pas uniquement confronté à une crise de résultats et doit également gérer un gros malaise au sein de son vestiaire, où Jorge Sampaoli cristallise toutes les tensions.

Sampaoli ne fait plus du tout l’unanimité

Ce lundi, RMC confirme que le mal est plus profond qu’il n’y paraît à l’OM, et Jorge Sampaoli en serait la cause. En interne, plusieurs personnes étaient conscientes du malaise qui s’installait, bien que celui-ci était masqué par les résultats satisfaisants de l’équipe. Mais depuis quelques semaines, la tension monte, et l’Argentin serait la cause principale. Selon RMC , Jorge Sampaoli s’est coupé d’une partie de son vestiaire, et notamment de certains cadres en raison de sa gestion humaine. Alors que Jordan Amavi, apprécié dans le vestiaire, a été mis à l’écart avant de partir à Nice, Steve Mandanda a perdu sa place de titulaire dans les cages au profit de Pau Lopez tandis qu’Alvaro Gonzalez n’entre plus dans les plans de son entraîneur et était invité à se trouver un club en janvier. De quoi peser sur l’ambiance en interne, d’autant que beaucoup estiment au sein de l’OM que ces anciens tauliers auraient pu être d'une aide précieuse pendant les moments difficiles. D’autres joueurs de l’effectif phocéen sont frustrés par leur temps de jeu, à l’instar d’Amine Harit, Pape Gueye ou encore Leonardo Balerdi, qui estimeraient en interne ne pas comprendre les décisions de Jorge Sampaoli.

« À qui la faute ? À l’entraîneur ! », lâche un proche du groupe