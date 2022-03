Foot - OM

OM - Clash : Milik met un gros coup de pression à Sampaoli !

Publié le 7 mars 2022 à 13h30 par Dan Marciano

Titularisé par Jorge Sampaoli ce dimanche face à l'AS Monaco, Arkadiusz Milik regrette son manque de rythme, mais aussi les changements incessants de son entraîneur

Le torchon brûle entre Jorge Sampaoli et Arkadiusz Milik. Mis de côté ces dernières semaines, l’international polonais ne comprend pas les choix de son entraîneur. « Il y a des choses que je ne comprends pas mais je fais mon boulot. C’est tout ce qui importe » avait déclaré l’attaquant le 13 février dernier après avoir inscrit un but face au FC Metz. Le technicien argentin préférait positionner Dimitri Payet en faux numéro neuf lors des dernières sorties de l’OM, ce qui explique, en partie, la mise à l’écart de Milik. Face à l’AS Monaco ce dimanche, Sampaoli a tout changé, préférant aligner son équipe en 4-4-2 avec Cédric Bakambu et l’ancien buteur du Napoli sur le front de l’attaque. Le Polonais est resté muet, tout comme le reste de son équipe (défaite 1-0). Présent sur le plateau de Prime Vidéo après le match, Milik a livré ses vérités sur la gestion de Jorge Sampaoli.

« On change souvent de système, ce n’est pas facile »

Arkadiusz Milik regrette le manque de stabilité et de continuité dans les choix de Jorge Sampaoli, qui change régulièrement de onze de départ et de système de jeu. « Tout d'abord, si je joue mal, je joue mal et c'est ma faute. Aujourd'hui, je n'étais pas dans ma meilleure forme, mais l'équipe ne se résume pas qu'à moi, Marseille ce n'est pas que moi. Après bien sûr que ce n'est pas toujours facile, même pour moi. On change souvent de système: on a joué en 4-3-3 contre Clermont (0-2), là en 4-4-2 (..) J’étais content d’être titulaire ce soir, mais on a manqué beaucoup de choses, ce n’était pas facile non plus de jouer sans ailier. On n’a pas eu assez de un contre un. Pour moi, c’est très difficile d’expliquer cette défaite. Je pensais qu’on allait gagner et récupérer cette deuxième place. On n’a pas gagné depuis trois matchs, la situation est comme ça, on doit travailler » a confié le buteur de l’OM.

« Je me sens mieux quand je joue tous les trois jours »