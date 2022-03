Foot - OM

OM - Malaise : Le divorce déjà acté entre Sampaoli et Milik ? La réponse

Publié le 6 mars 2022 à 19h10 par D.M.

Mécontent de son temps de jeu, Arkadiusz Milik ne cacherait pas son agacement. Malgré son statut de remplaçant de luxe, l'international polonais n'aurait pas de problème majeur avec Jorge Sampaoli.

Auteur de six buts lors de ses cinq dernières apparitions, Arkadiusz Milik présente un bilan positif sous le maillot de l'OM. Pourtant, Jorge Sampaoli n’hésite pas à le laisser sur le banc en raison notamment du positionnement de Dimitri Payet. « Je pense que le meilleur poste de Dimitri c'est numéro neuf, car quand il est sur le côté il perd un peu ses capacités. Mais pour le onze de départ, c'est le fonctionnement collectif qui est au-dessus des éléments à placer sur le terrain. Il y a d'autres variables à prendre en compte, c'est comme pour Milik. Ce serait plus simple de mettre seulement les joueurs selon leur nom, mais ça ne marche pas comme ça » avait tenté de justifier l’entraîneur de l’OM. Face à cette décision, Milik ne cache plus sa frustration en public.

Pas de problème majeur entre Sampaoli et Milik