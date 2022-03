Foot - OM

OM - Malaise : Dimitri Payet lâche une réponse à Didier Deschamps !

Publié le 4 mars 2022 à 23h45 par T.M.

Désormais snobé par Didier Deschamps en équipe de France, Dimitri Payet a répondu aux récents propos du sélectionneur tricolore.

Depuis plusieurs mois maintenant, Dimitri Payet rayonne avec l’OM. Pour autant, cela n’est pas suffisant pour permettre au Réunionnais de revenir en équipe de France. Une absence qui ne manque pas d’être commentée et pour justifier sa décision à propos de Payet, Didier Deschamps avait expliqué : « Pour chaque joueur qui ont pendant plusieurs années été en équipe de France, ont eu un statut de joueur important, titulaire, cadre, mais avoir un rôle moindre, il y aura toujours une frustration, voire plus. C’est quelque chose qui pour moi est difficilement vivable, surtout pour le joueur concerné ».

« Je pourrais revenir pour cirer les chaussures de Karim s'il le faut ! «