OM - Clash : Payet lâche une grosse punchline après son coup de gueule !

Publié le 4 mars 2022 à 13h15 par B.C.

Alors que son coup de gueule après la défaite de l’OM contre Clermont a fait couler beaucoup d’encre, Dimitri Payet persiste et signe.

En prenant la parole après la défaite de l’OM contre Clermont (0-2), Dimitri Payet s’est clairement fait remarquer, au point de se faire critiquer dans la foulée. « Il va falloir dégonfler les têtes, se remettre à bosser et montrer notre vrai visage », avait notamment lâché le capitaine du club phocéen, pointant du doigt ses coéquipiers. Des propos que ne regrette pas Dimitri Payet, interrogé sur le sujet dans le cadre d’un entretien avec le magazine L’Équipe .

« Un vestiaire, ce n'est pas "Amour, Gloire et Beauté" »