OM - Malaise : Pablo Longoria lâche ses vérités sur la situation de Mandanda !

Publié le 4 mars 2022 à 10h30 par D.M.

Agé de 36 ans, Steve Mandanda a perdu sa place de titulaire cette saison, distancé, aujourd'hui, par Pau Lopez. Président de l'OM, Pablo Longoria a fait le point sur sa situation.

Présent à l’OM depuis 2007, Steve Mandanda est un monument en péril. Agé de 36 ans, le portier vit l’une des saisons les plus compliquées de sa longue carrière. L’international français a perdu sa place sa titulaire au profit de Pau Lopez, arrivé à Marseille l’été dernier en provenance de l’AS Roma. Cette saison, Mandanda se contente de quelques matches en Ligue Europa Conférence et ne cache pas son spleen en interne. Président de l’OM, Pablo Longoria s’est prononcé sur le cas sensible du champion du monde 2018.

« Qui mérite de jouer ou pas, c’est une question pour le coach »