Foot - OM

OM - Malaise : Milik, Sampaoli… Pablo Longoria est dans l’embarras !

Publié le 2 mars 2022 à 10h00 par T.M.

Alors que la gestion d’Arkadiusz Milik par Jorge Sampaoli ne manque pas d’interpeller, cela mettrait Pablo Longoria dans une position inconfortable. Explications.

Si Arkadiusz Milik disposait d’un certain statut à l’OM à son arrivée, cela semble être aujourd’hui de l’histoire ancienne. Désormais, le Polonais n’est pas l’un des premiers choix de Jorge Sampaoli, qui décide souvent de le mettre sur le banc de touche. De quoi susciter la colère de Milik et l’incompréhension des observateurs. Forcément, des réponses sont recherchées et ce mardi, sur RMC , Pablo Longoria expliquait : « Personne ne peut mettre en doute le niveau international de Milik. Ces statistiques sont là et elles parlent pour lui. On a besoin du meilleur Milik possible pour remplir nos objectifs. Après, ce sont les choix du coach et je ne peux pas interférer, parce que sinon je fragilise son autorité ».

La difficile position de Longoria