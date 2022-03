Foot - OM

OM - Malaise : Dimitri Payet revient sur son énorme coup de gueule !

Publié le 2 mars 2022 à 9h30 par La rédaction

Après la rencontre contre Clermont, Dimitri Payet avait passé un gros coup de gueule. Une intervention qui a fait du bruit sur laquelle le numéro 10 olympien est revenu, sans aucun regret.

Comme toujours, l’OM est un club où l’ambiance peut retomber d’une semaine à une autre. Solides deuxièmes de Ligue 1, les Olympiens viennent de prendre un point sur six après avoir perdu contre Clermont au Stade Vélodrome (0-2) et concédé le nul à Troyes (1-1) dimanche dernier. Après le revers contre le promu auvergnat, Dimitri Payet n’avait pas attendu pour tirer la sonnette d’alarme. « Il va falloir dégonfler les têtes, se remettre à bosser et montrer notre vrai visage », avait lâché le capitaine de l’OM au micro de Prime Video juste après la rencontre.

« J'ai voulu tiré la sonnette d'alarme »