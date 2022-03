Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'annonce retentissante de Dimitri Payet sur son avenir !

Publié le 1 mars 2022 à 20h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2024 à l'OM, Dimitri Payet ne se voit pas du tout évoluer dans un nouveau club avant de tirer sa révérence. Interrogé sur son avenir, le capitaine marseillais a fait passer un message très clair.

Alors qu'il a fêté ses 34 ans, Dimitri Payet ne se voit pas du tout quitter l'OM de si tôt. Lié au club phocéen jusqu'au 30 juin 2024, le capitaine marseillais veut à tout prix honorer son contrat avec son club. Lors d'un entretien accordé à Rothen s'enflamme ce mardi soir, Dimitri Payet a fait clairement savoir qu'il voulait étendre le plus possible sa carrière et qu'il ne se voyait pas quitter l'OM avant de raccrocher les crampons.

«Si je voulais partir, je l'aurais fait depuis longtemps»