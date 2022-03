Foot - OM

OM - Polémique : Nice, Lyon... Le témoignage très fort de Payet après les incidents en Ligue 1

Publié le 4 mars 2022 à 14h30 par Bernard Colas mis à jour le 4 mars 2022 à 14h35

Victime à plusieurs reprises de jets de projectiles cette saison, Dimitri Payet reste touché par ces affaires. Le milieu offensif de l'OM reconnaît avoir changé depuis et regrette par la même occasion le manque de soutien en Ligue 1.

Le 21 novembre dernier, la rencontre opposant l’OL à l’OM prenait fin prématurément, dès la 5e minute de jeu, après un jet de bouteille d’eau sur Dimitri Payet par un supporter lyonnais présent dans les travées du Groupama Stadium. Un événement survenu trois mois après les précédents débordements survenus à Nice, avec un envahissement de terrain. Pour dénoncer ces agissements, Dimitri Payet avait notamment publié une tribune dans Le Monde . « Est-ce que je dois arrêter de tirer les corners? Est-ce que je dois arrêter de jouer au football? Dites-moi », s’interrogeait alors le milieu offensif de l’OM. À l’occasion d’un entretien accordé au magazine L’Équipe , Dimitri Payet est revenu sur ces incidents, expliquant comment ces événements l’avaient changé.

« Aujourd'hui, j'essaie de contrôler mes émotions »

« Si ça se trouve, je me trompe, ce n'était pas moi qui étais spécialement visé, c'est parce que je tirais les corners. Mais je me suis dit, on m'a visé deux fois, la première OK... La deuxième, ils étaient déjà au courant de la première, on est d'accord ? Je me suis dit qu'il fallait peut-être commencer par l'autocritique, en me demandant comment on avait pu en arriver là, et trouver les premiers éléments pour que cela cesse. Pour moi comme pour n'importe quel autre joueur du Championnat , explique Dimitri Payet, estimant que son côté grande gueule avait pu avoir une influence. Bien sûr. Quand vous dites quelque chose qui est mal repris, voire transformé, pour que ça fasse le buzz, je peux comprendre que le supporter adverse le prenne au premier degré et que cela attise la haine. En tant que victime à deux reprises, il faut bien que je mette un terme à tout ça. » Ainsi, alors qu’il fêtera ses 35 ans dans quelques jours, Dimitri Payet reconnaît avoir appris à se contenir, conscient des répercussions néfastes de certaines sorties : « Il y a des choses qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Il n'y a plus de second degré, ça cherche toujours le buzz. Honnêtement, j'aimais bien quand ça charriait avant les derbys ou les matches, sans animosité. Désormais, non seulement on s'en sert contre vous mais ça peut amener de la haine et de la violence dans les stades. (…) Je me fais un peu plus violence. Je suis quelqu'un d'explosif, qui aimait parler à chaud. J'essaie de prendre du recul désormais et de réfléchir avant de parler car ça peut vite s'envenimer et se retourner contre vous. Aujourd'hui, j'essaie de contrôler mes émotions. »

« Ce manque de solidarité m'a rendu triste »