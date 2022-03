Foot - OM

OM - Clash : Arkadiusz Milik s’en prend encore à Sampaoli !

Publié le 7 mars 2022 à 9h10 par La rédaction

Titulaire à la pointe de l’attaque de l’OM dimanche soir, Arkadiusz Milik n’a pas pesé et n’a pu empêcher la défaite contre Monaco (0-1). Après la rencontre, l’international polonais s’en est pris à son coach.

L’OM n’est plus 2ème de Ligue 1. Vu le niveau de jeu affiché ces dernières semaines, il était difficile d’imaginer un autre dénouement pour l’équipe de Jorge Sampaoli. Sur les trois dernières rencontres contre Clermont (0-2), Troyes (1-1) et Monaco (0-1), l’OM n’a pris qu’un point. Une méforme qui pourrait coûter cher tant le calendrier de Marseille s’annonce compliqué. Titulaire un match sur deux, Arkadiusz Milik n’entretient pas les meilleures relations possibles avec Jorge Sampaoli. Après la rencontre, le Polonais lui a adressé un nouveau message.

« Il m'a manqué du rythme, du temps de jeu, pour être meilleur »