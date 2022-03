Foot - OM

OM - Clash : Milik, Payet… Sampaoli se fait encore dézinguer !

Publié le 7 mars 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que Jorge Sampaoli opte pour des choix forts cette saison dans son utilisation de Dimitri Payet et Arkadiusz Milik, il est loin de faire l’unanimité chez les observateurs.

Malgré son très bon ratio depuis son retour de blessure avec l’OM, Arkadiusz Milik semble avoir perdu sa place de titulaire sur le front de l’attaque. D’ailleurs, Jorge Sampaoli préfère la plupart du temps aligner Dimitri Payet en tant que faux numéro 9 plutôt que le buteur polonais, ce qui a le don d’interloquer certains observateurs comme Kevin Diaz sur RMC Sport qui tacle les choix de. l’entraîneur argentin de l’OM.

« Ça commence à devenir agaçant »