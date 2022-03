Foot - OM

OM : Benzema, Mbappé… Payet envoie un message surréaliste à Deschamps !

Publié le 6 mars 2022 à 3h30 par A.M.

Absent de l'équipe de France depuis 3 ans et demi, Dimitri Payet envoie un message très fort à Didier Deschamps afin de montrer sa motivation.

Auteur d'un Euro 2016 abouti avec l'équipe de France, Dimitri Payet n'avait toutefois pas été convoqué pour la Coupe du monde remportée en Russie par les Bleus en 2018. La dernière sélection du numéro 10 de l'OM remonte au 11 octobre 2018, et les récents propos de Didier Deschamps ne laissaient pas de place aux doutes concernant l'avenir en Bleus de Dimitri Payet. « Pour chaque joueur qui ont pendant plusieurs années été en équipe de France, ont eu un statut de joueur important, titulaire, cadre, mais avoir un rôle moindre, il y aura toujours une frustration, voire plus. C’est quelque chose qui pour moi est difficilement vivable, surtout pour le joueur concerné », confiait le sélectionneur de l'équipe de France. Mais le Réunionnais assure qu'il est prêt à revenir même dans un rôle secondaire derrière le trio Griezmann-Benzema-Mbappé.

«Je pourrais revenir pour cirer les chaussures de Karim s'il le faut !»