Mercato - OM : Jorge Sampaoli lâché par son vestiaire ? Il répond !

Publié le 7 mars 2022 à 8h15 par La rédaction mis à jour le 7 mars 2022 à 8h18

Malgré la nouvelle défaite de l'OM face à l'AS Monaco ce dimanche (0-1), Jorge Sampaoli garde le soutien de son groupe. Néanmoins, le technicien n'a pas été hésité à critiquer la prestation de son équipe.

L’OM traverse une passe difficile. Ce dimanche, le club marseillais s’est incliné, à domicile face à l’AS Monaco (0-1). Le groupe dirigé par Jorge Sampaoli reste sur trois matches sans victoire en championnat et n’échappe pas aux critiques. Les supporters n’ont d’ailleurs pas hésité à exprimer leur mécontentement et à siffler leurs joueurs après la rencontre. Toujours sur le podium ce lundi, l’OM ne devra pas se louper jeudi face à Bâle en Ligue Europa Conférence. Une nouvelle défaite pourrait fragiliser la position de Jorge Sampaoli sur le banc.

« Ce groupe est toujours à mes côtés »