Mercato - ASSE : Un retour chez les Verts ? La réponse de Rémy Cabella !

Publié le 7 mars 2022 à 7h00 par La rédaction

Alors que son contrat a été suspendu par les dirigeants de Krasnodar, Rémy Cabella s'est prononcé sur la possibilité de faire son retour à l'ASSE.

Parti de l’AS Saint-Étienne à l’intersaison 2019 afin de rejoindre Krasnodar, Rémy Cabella ne jouera plus de la saison avec le club russe. S’il a disputé 62 matchs, pour un total de 17 buts et 11 passes décisives en 3 saisons, le milieu offensif de 31 ans a vu son contrat être suspendu par ses dirigeants, tout comme sept de ses coéquipiers. Alors qu’il devra se mettre à la recherche d’un nouveau point de chute, Rémy Cabella préfère ne pas trop en dire sur son avenir.

«J'attends d'abord que cela se termine avec mon club, après on verra»