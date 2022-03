Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Rémy Cabella revient sur son départ !

Publié le 6 mars 2022 à 21h10 par La rédaction

Parti de l’AS Saint-Étienne en 2019 après deux saisons sous le maillot des Verts, Rémy Cabella est touché par l’accueil que lui ont réservé les supporters stéphanois. En effet, l'attaquant français a fait un gros aveu sur son départ.

Resté deux saisons à l’AS Saint-Étienne, Rémy Cabella est un joueur aimé par les fans des Verts . S’il s’est distingué sous la tunique stéphanoise en inscrivant 17 buts et délivrant 12 passes décisives en 64 matchs entre 2017 et 2019, le Français s’est tout de même avoué surpris de recevoir un si bel accueil de la part supporters pour son retour à Saint-Étienne.

«Je savais qu'ils me suivaient, mais cela fait désormais trois ans que je suis part»