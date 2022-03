Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce crack de Xavi affiche une volonté claire pour son avenir !

Publié le 6 mars 2022 à 19h00 par P.L.

Misant sur la jeunesse pour se reconstruire, le FC Barcelone aurait fait de la prolongation de Ronald Araujo une priorité. Toutefois, l'Uruguayen aurait une volonté claire pour son avenir, mais serait attentif aux autres dossiers du club catalan.

Traversant l’une des périodes les plus délicates de son histoire, le FC Barcelone mise sur la jeunesse pour se reconstruire. De ce fait, le club catalan a rapidement prolongé les contrats de Pedri et d’Ansu Fati en début de saison. Désormais, les Blaugrana ont d’autres priorités, comme sceller l'avenir de Gavi et de Ronald Araujo. Néanmoins, l’affaire ne semble pas gagnée d’avance pour le Barça avec ce dernier, puisque les négociations peineraient à avancer pour sa prolongation. De son côté, l’Uruguayen aurait une priorité claire pour la suite de sa carrière.

Araujo veut être valorisé à la hauteur de ses performances