Foot - OM

OM - Malaise : Guendouzi se prononce sur la colère des supporters !

Publié le 7 mars 2022 à 11h10 par La rédaction

Après la défaite à domicile contre Monaco (0-1), les joueurs de l’OM ont été sifflés par le public du Vélodrome. En zone mixte, Mattéo Guendouzi a tenu à leur répondre.

C’est la crise à Marseille. Jamais cette saison l’OM ne s’était retrouvé dans une situation aussi difficile en terme de résultats. Avec un point pris sur les trois derniers matchs, l’équipe de Jorge Sampaoli patauge. Et les supporters de l’OM commencent à montrer sérieusement leur agacement. Après la défaite contre Monaco (0-1), les Olympiens ont été copieusement sifflés par le public du Stade Vélodrome. Mattéo Guendouzi leur a adressé un message.

« La fin de saison va bien se passer »