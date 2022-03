Foot - OM

OM - Malaise : Jorge Sampaoli répond à l'énorme colère des supporters !

Publié le 7 mars 2022 à 10h10 par D.M.

Nouvelle défaite à domicile pour l'OM, qui n'a pas échappé aux sifflets de leur public après la rencontre. Une réaction compréhensible pour Jorge Sampaoli.

La colère monte à l’OM. Et pour cause, le club marseillais s’est incliné au Vélodrome face à l’AS Monaco ce dimanche (0-1). L'équipe reste sur trois matches sans victoire en Ligue 1 et n’a plus remporté la moindre rencontre depuis le 13 février dernier en championnat. La formation phocéenne figure toujours sur le podium ce lundi, mais compte seulement un point d’avance sur Rennes. Après la rencontre, les supporters ont exprimé leur mécontentement en sifflant le groupe de Jorge Sampaoli. Une réaction justifiée pour l’entraîneur de l’OM.

« Les supporters ont le droit d'exiger que l'équipe gagne »