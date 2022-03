Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Des tensions entre Sampaoli et Longoria à cause du recrutement ?

Publié le 8 mars 2022 à 9h10 par B.C.

Cet hiver, l’OM s’est encore montré actif en s’attachant les services de Sead Kolasinac et Cédric Bakambu, tout en actant l’arrivée de Samuel Gigot pour la saison prochaine. Un mercato qui n’aurait pas vraiment satisfait Jorge Sampaoli.

Le malaise est profond à l’OM après la nouvelle défaite du club phocéen ce dimanche, contre l’AS Monaco (1-0). Comme l’a révélé ce lundi RMC , Jorge Sampaoli est au cœur des critiques en interne, puisque l’Argentin est loin de faire l’unanimité auprès de ses joueurs. Certains reprocheraient la gestion des cadres, alors que Steve Mandanda et Alvaro Gonzalez ne rentrent pas dans ses plans, tandis que d’autres sont mécontents de leur temps de jeu, à l’instar d’Amine Harit, Pape Gueye ou encore Leonardo Balerdi. Des membres de l'effectif auraient également du mal à comprendre les choix de l’entraîneur marseillais, c’est notamment le cas d’Arkadiusz Milik, prêt à quitter l’OM cet été si Sampaoli est maintenu à son poste. L’ambiance est loin d’être au beau fixe à Marseille, d’autant que des désaccords existeraient aussi avec la direction.

Les avis radicalement différents de Sampaoli et Longoria sur le mercato hivernal