Mercato - OM : Milik s’apprête à prendre une décision tonitruante pour son avenir !

Publié le 7 mars 2022 à 18h15 par B.C.

Alors que les relations entre Arkadiusz Milik et Jorge Sampaoli sont loin d’être idylliques à l’OM, l’attaquant polonais envisage de quitter Marseille à l’issue de la saison si le technicien phocéen est confirmé dans ses fonctions.

Entre Arkadiusz Milik et Jorge Sampaoli, le malaise est profond. Depuis son retour de blessure, le Polonais enchaîne rarement les matches puisque l’entraîneur de l’OM n’a pas caché le fait qu’il préférait utiliser Dimitri Payet dans une position de faux 9, de quoi frustrer Milik. « Il y a des choses que je ne comprends pas mais je fais mon boulot. C’est tout ce qui importe », avait-il déclaré le 13 février dernier après avoir trouvé le chemin des filets face au FC Metz, avant d’en rajouter une couche ce dimanche suite à la défaite contre l’AS Monaco : « Sur les deux derniers matchs, je n’ai pas joué, or pour moi, le rythme, c’est très important. Je me sens mieux quand je joue tous les trois jours. Il me manque du temps de jeu pour être meilleur. Vous voyagez beaucoup, vous ne jouez pas, et ça peut vous manquer… Mais à la fin, c’est le coach qui décide, et je respecte ses choix . » Une situation qui pourrait pousser Milik à prendre une décision radicale.

Milik ne veut pas rester avec Sampaoli