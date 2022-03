Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Milik fait une annonce retentissante sur son avenir !

Publié le 8 mars 2022 à 8h30 par G.d.S.S.

Agacé par sa situation personnelle et en pleine rupture avec Jorge Sampaoli, Arkadiusz Milik envisagerait de quitter l’OM à en croire les dernières tendances. Mais les représentants du buteur polonais sont montés au créneau à ce sujet.

Serait-ce le début de la fin entre Arkadiusz Milik (28 ans) et l’OM ? L’ancien buteur de Naples semble bien mal vivre sa situation actuelle, lui qui n’entre pas vraiment dans les plans de Jorge Sampaoli en tant que titulaire indiscutable malgré son efficacité dans le dernière geste, et il a même été annoncé lundi que Milik avait perdu patience et envisagerait de quitter l’OM lors du prochain mercato si l’entraîneur argentin est toujours en place. Qu’en est-il vraiment ?

« Il n’a jamais dit qu’il voulait partir »