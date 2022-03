Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une date est fixée pour la décision d'Haaland !

Publié le 8 mars 2022 à 7h45 par Th.B.

Notamment dans le viseur du PSG, Erling Braut Haaland devrait prendre une décision au sujet de sa prochaine destination dans les semaines à venir.

Et si le PSG manquait le coche pour… Erling Braut Haaland ? Comme le10sport.com vous le dévoilait le 25 août dernier, et dans l’éventualité d’un départ de Kylian Mbappé pour l’été prochain, on vous révélait que la cible prioritaire des hauts dirigeants du Paris Saint-Germain n’était autre que le buteur du Borussia Dortmund qui dispose d’une clause libératoire effective dès la fin de la saison et fixée à 75M€. Cependant, le PSG n’aurait pas de réelles chances de prendre la concurrence de vitesse dans la course à la signature d’Haaland pour la simple et bonne raison que le Norvégien ne serait pas emballé par l’idée d’évoluer en Ligue 1 selon David Ornstein, journaliste de The Athletic.

Une décision dans les prochaines semaines ?