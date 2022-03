Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo revient à la charge pour ce successeur de Mbappé !

Publié le 8 mars 2022 à 5h45 par Th.B.

En plein doute quant à son avenir à Manchester United, Marcus Rashford serait à nouveau dans le viseur du PSG selon la presse anglaise.

Bien que le directeur sportif Leonardo ait une nouvelle fois fait part de sa volonté et celle des hauts dirigeants du PSG de prolonger le contrat de Kylian Mbappé la semaine dernière à L’Équipe, un sentiment partagé par la mère du joueur comme le10sport.com vous le révélait fin février, les décideurs du Paris Saint-Germain pourraient bien tout de même témoigner du départ de Mbappé. Et pour le remplacer, Leonardo aurait ouvert le dossier Marcus Rashford l’été dernier comme The Times l’affirmait ces dernières semaines.

Le dossier Rashford reviendrait sur la table