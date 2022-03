Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Pochettino est encore loin d’être réglé !

Publié le 8 mars 2022 à 4h30 par T.M.

Depuis plusieurs semaines maintenant, il est annoncé que Mauricio Pochettino pourrait être le prochain entraîneur de Manchester United. Cela serait finalement plus compliqué…

Entre le PSG et Mauricio Pochettino, la séparation pourrait être actée à la fin de la saison. Après un an et demi sur le banc parisien, l’Argentin pourrait donc faire ses valises. Pour aller où ? Pochettino garde une très belle cote, notamment du côté de la Premier League. D’ailleurs, depuis cet automne, il est annoncé que le natif de Murphy est la priorité de Manchester United afin de devenir l’entraîneur des Red Devils une fois l’intérim de Ralf Rangnick terminé.

Ça évolue pour Pochettino !