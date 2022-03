Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers une incroyable surprise pour Ousmane Dembélé ?

Publié le 8 mars 2022 à 5h15 par T.M.

Avec ce qui est arrivé cet hiver, on s’attendait à voir Ousmane Dembélé quitter le FC Barcelone à la fin de son contrat à l’été. Cela pourrait finalement ne pas se passer comme ça…

Cet hiver, le FC Barcelone avait fait une offre à Ousmane Dembélé pour prolonger, lui qui est en fin de contrat. N’ayant pas répondu à celle-ci, le Français a alors publiquement été invité par sa direction à se trouver un nouveau club en janvier. Finalement, Dembélé n’a pas bougé et Xavi a d’ailleurs décidé de l’utiliser pour cette seconde partie de saison. Un choix payant étant donné que ce peut apporter le champion du monde. Mais quid de son avenir ? Si la tendance était bien évidemment à un départ à l’été, les choses pourraient être en train de changer.

Une prolongation pour Dembélé ?