Mercato - ASSE : Les portes de l’ASSE sont ouvertes pour Rémy Cabella !

Publié le 8 mars 2022 à 4h45 par T.M.

Compte tenu de la situation actuelle en Ukraine, Rémy Cabella a vu son contrat avec Krasnodar être suspendu. De passage à Saint-Etienne ce dimanche, l’ancien de l’ASSE a vu les portes du club stéphanois s’ouvrir pour un retour.

Actuellement, Rémy Cabella ne sait pas de quoi son avenir sera fait. En effet, le Français évoluait jusqu’à présent du côté de Krasnodar, mais compte tenu de la guerre entre l’Ukraine et la Russie, son contrat a été suspendu. Si Cabella veut désormais retrouver un autre club, il doit patienter pour que son bail soit résilié. En attendant, il a déjà vu une piste se présenter à lui : un retour à l’ASSE.

« Je ne peux pas refuser Rémy Cabella »