Mercato - ASSE : Le vestiaire de Dupraz ouvre la porte à un retour de Cabella !

Publié le 7 mars 2022 à 14h10 par D.M.

Mahdi Camara s'est positionné pour le retour de Rémy Cabella à l'ASSE. Le milieu offensif était de passage à Saint-Etienne pour assister à la rencontre face à Metz et n'a pas fermé la porte à un transfert.

Rémy Cabella pourrait-il porter le maillot de l’ASSE dans les prochains mois ? Joueur du club stéphanois entre 2017 et 2019, il a vu son contrat être suspendu par les dirigeants de Krasnodar et s’interroge sur son avenir. En attendant de prendre une décision, le milieu offensif de 31 ans était présent à Saint-Etienne pour assister à la rencontre face à Metz ce dimanche et a pu mesurer sa popularité auprès des supporters. « Si cette connexion avec les supporters de l'ASSE peut me faire revenir ? Pour le moment, il me reste encore quelques mois. J'ai le temps de réfléchir. (Il va falloir que tu trouves un club pour garder la forme...) C'est possible, j'attends d'abord que cela se termine avec mon club. Après, je vais voir comme cela se passe » a lâché Cabella, qui ne ferme pas la porte à un retour à l’ASSE.

« Vous savez que je ne peux pas refuser Rémy Cabella »