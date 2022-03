Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli reçoit un gros soutien dans le vestiaire !

Publié le 8 mars 2022 à 4h00 par A.M.

Malgré la situation délicate de l'OM, Mattéo Guendouzi continue d'apporter son soutien à Jorge Sampaoli, sous le feu des critiques.

Depuis quelques mois, Jorge Sampaoli semble en difficulté comme en témoignent les récents résultats de l'OM notamment au Vélodrome. Après la défaite contre Clermont, le club phocéen a de nouveau chuté dimanche soir contre l'AS Monaco (0-1). Une défaite qui fragilise le technicien argentin qui assure toutefois qu'il a toujours sous groupe derrière lui : « On doit encore plus insister dans notre idée de jeu et notre manière de défendre. Ce groupe est toujours à mes côtés ». Et Mattéo Guendouzi confirme cette tendance.

«J’ai confiance en l’équipe, au staff»