Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Hakimi lâche ses vérités sur sa relation avec Messi !

Publié le 8 mars 2022 à 7h15 par D.M.

Aligné au poste de latéral droit, Achraf Hakimi évolue aux côtés de Lionel Messi. L'international marocain s'est exprimé sur son entente avec la star argentine, notamment sur le terrain.

Lionel Messi et Achraf Hakimi ont plusieurs points en commun. Les deux joueurs ont été formés en Espagne, le premier au FC Barcelone, le second au Real Madrid. Ils ont également rejoint le PSG lors du dernier mercato estival et sont vite devenus des éléments essentiels au sein du groupe dirigé par Mauricio Pochettino. Depuis le début de la saison, Hakimi et Messi évoluent dans le même côté, le droit. Durant les matches, les deux recrues estivales essaient de se trouver et de combiner.

« On se sent mieux qu’au début »