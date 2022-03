Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz interpelle une grosse recrue hivernale !

Publié le 8 mars 2022 à 3h45 par A.M.

Critiqué depuis ses débuts à l'ASSE, Eliaquim Mangala peut toutefois compter sur le soutien de Pascal Dupraz, très satisfait des performances de son défenseur.

Cet hiver, l'ASSE n'a pas chômé sur le marché des transferts, se renforçant notamment de façon importante dans le secteur défensif. Eliaquim Mangala a notamment débarqué libre après la fin de son contrat à Valence. Cependant, cela faisait plusieurs mois que l'ancien joueur de Manchester City n'avait pas joué, ce qui a pu poser problème pour son rythme lors des ses premiers matches. Mangala a d'ailleurs été critiqué, mais Pascal Dupraz a tenu à défendre son joueur.

«Mangala a été injustement critiqué»