Mercato - OM : Arkadiusz Milik met une énorme pression sur Pablo Longoria !

Publié le 8 mars 2022 à 6h30 par Th.B.

Ne disposant pas d’un statut d’indiscutable aux yeux de Jorge Sampaoli, Arkadiusz Milik serait susceptible de claquer la porte de l’OM en fin de saison si l’entraîneur argentin était toujours en poste.

C’est un secret de polichinelle, certes, tant la relation entre Arkadiusz Milik et Jorge Sampaoli est décortiquée et commentée dans la presse, au point où l’entraîneur de l’OM ait réagi à ce sujet lors de ses points presses face aux journalistes. Cependant, il se pourrait qu’elle ait atteint un nouveau stade. Malgré des réalisations face à Angers, Metz et Qarabag dernièrement, Milik n’a pas été constamment aligné dans le onze de départ de Jorge Sampaoli dernièrement.

Milik ne voudrait pas rester à l’OM si Sampaoli reste entraîneur