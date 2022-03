Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se corse pour Matthijs de Ligt !

Publié le 6 mars 2022 à 1h00 par A.C.

Après la sortie fracassante de son agent Mino Raiola, Matthjs de Ligt a calmé les choses et semble avoir éloigné les rumeurs autour d’une arrivée au FC Barcelone.

Après l’avoir raté en 2019, le FC Barcelone semble vouloir retenter sa chance pour Matthijs de Ligt. La tâche s’annonce toutefois compliquée, puisque le défenseur devrait couter au moins 75M€ et Joan Laporta semble vouloir surtout garder de l’argent pour lancer l’assaut à Erling Haaland cet été. D’ailleurs l’espoir donné par Mino Raiola cet automne semble être retombé ! Tout récemment, le principal intéressé a en effet laissé entendre qu’il se voyait bien poursuivre sa carrière à la Juventus, contrairement à ce qu’a avancé son agent. « Les propos de Mino Raiola ? Cela s’est produit il y a trois mois, beaucoup de choses peuvent changer pendant cette période » a déclaré De Ligt. « Ici à la Juventus on me donne plus de responsabilité et de confiance, j’aime ça. Pour le moment, je me concentre entièrement sur cette saison ». Des mots qui semblent avoir rassuré les Bianconeri , prêts à faire du Néerlandais un pilier des prochaines années.

La Juve veut prolonger De Ligt