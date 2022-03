Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un tournant décisif dans le feuilleton De Ligt ?

Publié le 3 mars 2022 à 1h30 par A.C.

Annoncé sur le départ par son agent Mino Raiola, Matthijs de Ligt a clairement laissé entendre pouvoir poursuivre à la Juventus, ce qui pourrait doucher les espoirs du FC Barcelone.

Matthijs de Ligt représente plus qu’une récure pour Joan Laporta. Le président du FC Barcelone peut en effet s’attacher les services de l’un des meilleurs joueurs de sa génération, assurant ainsi la succession de Gerard Piqué et sécurisant le secteur défensif pour quelques années. Mais un transfert du Néerlandais serait également un pied de nez à son prédécesseur Josep Maria Bartomeu, qui avait échoué à recruter celui qui était capitaine de l’Ajax Amsterdam en 2019. Pourtant, le Barça a reçu une mauvaise nouvelle tout récemment ! Alors que Mino Raiola avait clairement ouvert la porte à un départ au cours de l’automne dernier, le principal intéresse ne semble pas pressé de quitter la Juventus. « Les propos de Mino Raiola ? Cela s’est produit il y a trois mois, beaucoup de choses peuvent changer pendant cette période » a déclaré De Ligt. « Ici à la Juventus on me donne plus de responsabilité et de confiance, j’aime ça. Pour le moment, je me concentre entièrement sur cette saison ».

De Ligt rassure la Juventus