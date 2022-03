Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Laporta et le Barça tracent leur plan de vol pour Haaland

Publié le 2 mars 2022 à 23h10 par A.C.

Le FC Barcelone semble déterminé à berner les plus grands clubs d’Europe dont le PSG et le Real Madrid dans la course à Erling Haaland. Mais cela aura un prix...

Avec les départs de Lionel Messi et d’Antoine Griezmann, ainsi que celui de plus en plus probable d’Ousmane Dembélé, le secteur offensif du FC Barcelone manquera de véritable star mondiale. Joan Laporta compte bien y remédier, puisqu’il souhaiterait utiliser ses excellentes relations avec Mino Raiola pour recruter Erling Haaland, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com est suivi par le Paris Saint-Germain. L'attaquant du Borussia Dortmund est toutefois très cher, puisque son transfert devrait couter au moins 75M€, montant auquel il faudra ajouter un salaire, des primes et des commissions conséquentes.

Haaland sera le seul transfert du Barça cet été